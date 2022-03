Ho aspettato per anni che aggiornassero le precedenti airpods, e finalmente l'hanno fatto, la custodia risulta più piccola e carina, inoltre essendo lo stelo delle airpods più piccolo, di circa il 33% rispetto a quelle precedenti, anche la custodia ne guadagna in dimensioni e peso.



La vestibilità e la comodità è sempre ottima, sinceramente la ritengo migliore di quelle pro, che, essendo in-ear, risultano veramente scomode nell'uso in lunghe sessioni, queste invece le preferisco essendo soltanto appoggiate nell'orecchio e non conficcate in esso.



L'audio è veramente pazzesco, venendo dalle generazioni precedenti non immaginavo potessero fare tanti passi in avanti, ed invece mi sono ricreduto, appena le ho inserite, ho fatto partire una canzone che stavo ascoltando su spotify, durante la pausa delle lezioni all'università, e la stavo ascoltando con le airpods di precedente generazione, tornato a casa, ho provato le nuove airpods che mi erano state consegnate mentre ero in facoltà, le ho subito collegate ed ho ripreso la canzone che stavo ascoltando prima, incredibile a dirsi, ma il suono è completamente diverso dalle precedenti, i bassi sono ricchi, corposi, mentre nelle precedenti erano quasi inesistenti, so che può sembrare un esagerazione, ma non lo è!!! L'audio è veramente più ricco ed avvolgente che mai.



Ma l'aspetto che più di tutti mi ha fatto innamorare di queste cuffie è l'audio spaziale, parliamo di qualcosa che non avevo mai provato prima, in parole povere, quando guardate un film sull'iphone o l'ipad, l'audio che arriva alle cuffie è tarato in modo tale da modificare il livello del volume in entrambe le cuffie in modo dinamico ed in tempo reale, senza alcun delay, se girate la testa a sinistra, vi arriverà più volume nella cuffia destra, e viceversa con la sinistra se girate il capo a destra. Ma non è tutto, perchè l'audio è veramente spaziale, vi giungerà infatti da tutte le direzioni seppur in minor quantità, così da creare un effetto surround completo, in parole povere, vi sentirete come se foste all'interno del film, so che tutto questo può sembrare ridicolo, ma è veramente come lo sto descrivendo, voi sarete al centro del film, e le voci dei protagonisti, i rumori nel film ecc, vi circonderanno.



La prima volta che ho provato questa cosa è stata un'esperienza veramente strana, non capivo bene, finché non ho voltato il capo dando l'orecchio e, non gli occhi all'ipad, in quel momento ho compreso quanto fosse incredibile l'effetto 3D del sound.



La durata delle batterie attualmente mi sembra eccezionale, le cuffie mi sono state consegnate già cariche, e persino la custodia era già al 100%, in circa 2 ore di utilizzo, la custodia è all'85% e le cuffie veramente con pochi minuti nella cover si ricaricano rapidamente.

Il magsafe è inoltre comodissimo perchè le metto sulla basetta di ricarica e me le dimentico lì', cosa di gran lunga preferibile al solito cavetto, cavo si, che è comunque incluso all'interno della confezione delle airpods 3.



Io possiedo anche le cuffie airbuds pro, e devo ammettere che i materiali delle cuffie apple sono di gran lunga migliori, si spende praticamente la stessa cifra, ma si vede che la cura dei prodotti apple è in ogni piccolo dettaglio, lo si deduce già dal peso, infatti, seppur le cuffiette samsung siano ottime, queste mi danno sempre una sensazione di maggior resistenza e solidità.



L'unico aspetto che mi rende "triste", è sinceramente il cavo lightning, avrei preferito un usb c come sul mio ipad pro, per evitare di dover avere sempre con me 2 cavi...ma ok, apple così vuole, purtroppo.



Le cuffie comunque hanno tante tecnologie nuove, sono dotate di una rete esterna, che filtra il rumore del vento quando siete per strada, così da ridurne il fastidio durante le chiamate, l'accelerometro ed il sensore ottico riescono sempre a capire quando indossate le airpods e quando le togliete, bloccando istantaneamente l'audio se ascoltate la musica, o mettendo in pausa film e video ecc.



Un'altro aspetto che quasi dimenticavo di citare nei difetti è però il magsafe, infatti, a differenza dell'iphone, il quale potreste tenerlo appeso al cavo senza preoccuparvi che possa staccarsi dall'adattatore, se lo farete con le cuffie, vi si distruggeranno al suolo, infatti il magsafe le ricarica, ma soltanto se le appoggiate sopra, infatti non aderiscono al 100% come avviene con l'iphone. Quindi attenti, che sennò rischiate di farle cadere.



Un ultimo appunto, che tanto appunto non è, io le ho anche testate per delle conversazioni telefoniche, sia sulla rete 4g+ che tramite telegram, e devo ammettere che mi sentivano veramente bene dall'altra parte, sia al chiuso che all'aperto, la cosa più bella, è che non dovevo gridare, anche se sussurravo, dall'altra parte mi hanno sempre detto che la mia voce arrivava cristallina e precisa, le ho testate sia con il mio iphone che con il mio redmi note 10 pro e, seppur dando il meglio con l'iphone, devo ammettere che anche con android non ho avuto alcun problema, sia per i comandi touch che per la qualità audio. Naturalmente con android non c'è l'audio spaziale, ma per chi vuole qualità audio, ad un prezzo tutto sommato non esagerato per quanto sono di qualità queste cuffie, direi che la scelta non può che ricadere su queste ultime.



Per me sono promosse al 100% peso, qualità costruttiva, audio spaziale (fighissimo), durata della batteria ottima, ricarica wireless e con cavo, utilizzo sia con iOS che con android perfetto, prezzo tutto sommato allineato con quello degli altri competitor, sinceramente non saprei cosa chiedere di più a queste cuffie, mi piacciono e le consiglio, perchè sono un ottimo investimento, soprattutto se come me, anche voi ascoltate musica tutto il giorno o guardate film su ipad ecc.