Me alegro de haberlo comprado. Tenía un iPhone 6s Plus y este es del mismo tamaño. El paso de un iPhone al otro ha sido muy fácil. Una vez pasado todo lo del teléfono antiguo al nuevo con la copia de iCloud, me dio la opción de pasar la nano SIM del iPhone 6s Plus al iPhone 14 Pro Max. Si no hubiese tenido suficiente espacio en iCloud, me daba la posibilidad de aumentarlos gratis hasta completar el traspaso. Tenía la guía de Soporte de Apple, pero no me hizo falta. Al final borré el iPhone viejo porque me daba esa opción. Y ya no está conectado a mi cuenta.

Estuve a punto de comprarme el 13, pero me alegro de haber esperado hasta el 14. No me gustan algunos de los fondos de pantalla de este móvil. Lo que más destacaría de este iPhone es el sonido, lo rápido que funciona (he pasado de un 4G a un 5G) y su cámara de fotos y vídeo. En este teléfono puedes cancelar el sonido de un vídeo sin recurrir a una aplicación externa. El propio teléfono te va enviando consejos para que aprendas sus funciones. Sabe que no vamos a leer todo el manual que está en la página de Soporte de Apple y que puedes descargar. Sí que trae un mini folleto informativo en color de 18 páginas (a 2 caras) muy interesante.

Cuando voy a cambiar alguna compra y necesito el código QR o el email para la devolución, lo tengo al momento. Con el iPhone 6 tardaba más. Era muy lento. Este recibe actualizaciones más frecuentes para solucionar errores y por temas de seguridad. Ya va por la IOS 16.1.1

En cuanto a la pila, dura bastante. También me gusta que tenga la linterna y la cámara de fotos a mano, en el modo standby, sin entrar en las aplicaciones. Están en la parte inferior del teléfono. Una a cada lado.

Este móvil solo viene con un cable Lightning (que va al teléfono) a USB-C por lo que necesitarás tener/comprar un adaptador de corriente con ranura para clavija USB-C. Sirve el adaptador de corriente del IPad Air 2020 y 2022, o cualquiera que tenga puerto de salida USB-C. Si usas un adaptador de corriente de otra marca, debe cumplir estas especificaciones:

Frecuencia: 50-60 Hz, fase única. Voltaje de salida/corriente: 9 V CC/ 2,2 A Potencia de salida mínima: 20W.

El adaptador USB-C de Apple lo puedes encontrar en Amazon.

En cuanto a la funda, siempre la compro antes que el teléfono. Me ha ido bien la de Apple transparente con MagSafe para el iPhone 14 Pro Max, que también se vende en Amazon (o las de piel, si no te importa que cubran el color del teléfono). Es decir, la compra de este teléfono implica la compra (o tenencia) del adaptador de corriente USB-C (mejor si es de Apple) y una funda, que si es de Apple no añadirá peso al teléfono. Una alternativa económica a la funda transparente de Apple que es ultra ligera es la de Ringke Fusion, de venta en Amazon, pero la de Apple es más fuerte, a pesar de que no cubre la parte baja central del teléfono para dejar espacio al micro y el enchufe. La de Ringke Fusión lo tapa todo, incluyendo agujeros para el micro, pero es más endeble por los laterales.