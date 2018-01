BESTIAL. No he teñido unos auriculares mejores. El equilibrio entre graves y agudos es inmejorable. La música se escucha con una gran precisión gracias también a la cancelación de ruido. Lo pude comprobar escuchando música al lado de un televisor y no se escuchaba nada mas que la música. Son muy cómodos y se acoplan muy fácilmente al móvil o tablet. De muy fácil manejo. La funda para guardarlos también está muy bien. Si te gusta la buena música estos son los mejores auriculares que puedes adquirir. Ciertamente son caros pero las cosas buenas no suelen ser baratas